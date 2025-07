El funcionario a cargo de Cultura Luis Castillo describió los inconvenientes que sufrió el Teatro Gualeguaychú y los arreglos que se realizarán, que no solo incluye la parte del piso que se rompió. Sin embargo, aun no puso plazos para su reapertura.

“Hablar de plazos hoy por hoy es arriesgado. Se va a hacer una nueva fumigación, luego un nuevo examen para que no esté contaminado y tras ello colocar el piso que llevaría unos 30 días. Queremos que el trabajo se haga bien, no rápido, por eso no nos ponemos plazos”, sostuvo.