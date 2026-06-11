Este 11 de junio, el Teatro Gualeguaychú celebra un nuevo aniversario como uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad. Con más de un siglo de historia, el edificio forma parte de la identidad local y ha sido escenario de encuentros, expresiones artísticas y momentos centrales de la vida cultural de Gualeguaychú.

La fecha encuentra al Teatro en pleno proceso de restauración integral para preservar su estructura y asegurar su continuidad como patrimonio vivo de la comunidad.

La puesta en valor actual comenzó a fines de 2025, cuando se realizó la remoción total del piso de la sala principal tras detectarse un importante deterioro estructural producto de la humedad, el paso del tiempo y la acción de plagas. Esta intervención permitió conocer el estado de la base del edificio y planificar una reconstrucción integral, priorizando la conservación de los materiales originales.

A partir de ese diagnóstico, se avanzó en el recambio de los tirantes dañados y en la incorporación de una nueva estructura tratada especialmente para resistir las condiciones del subsuelo. También se realizaron tareas de desinsectación, ventilación y adecuación técnica, fundamentales para evitar futuros deterioros.

Durante las últimas semanas, la obra ingresó en su etapa de reconstrucción, con la instalación de nuevos sistemas de ventilación y cableado que quedarán integrados bajo el entrepiso, junto al tratamiento y colocación de 37 tirantes estructurales. Además, ya comenzaron a incorporarse los materiales que conformarán el nuevo piso, entre ellos madera de pinotea. Más del 80% de las tablas históricas podrán ser recuperadas y reincorporadas.

El intendente Mauricio Davico supervisó los avances de la obra y destacó la importancia de esta intervención: “Estamos haciendo lo que debemos hacer, que es recuperar el piso del Teatro Gualeguaychú. Se trata de una obra necesaria para garantizar su funcionamiento y conservar este espacio para todos los vecinos”, expresó.

Una vez finalizados los trabajos, el Teatro Gualeguaychú podrá recuperar plenamente su funcionamiento.

Un poco de historia

Inaugurado el 11 de junio de 1914 con la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, el Teatro fue impulsado por un grupo de vecinos y desde entonces se consolidó como un símbolo cultural y arquitectónico de la ciudad. Su diseño en forma de herradura, con palcos, cazuela y tertulia, responde a una tradición escénica pensada para favorecer la acústica y la cercanía con el público.

De fachada sobria y elegante, con influencias de la Secesión vienesa, el edificio cuenta con capacidad para alrededor de 600 personas y ha recibido, a lo largo de su historia, a destacadas compañías teatrales, musicales y de danza.

Desde 1994 es administrado por el Gobierno de Gualeguaychú y en 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional, reconocimiento que refuerza su valor patrimonial y la importancia de avanzar con intervenciones periódicas, especializadas y respetuosas de su historia.