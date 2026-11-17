El Teatro Gualeguaychú volverá a abrir sus puertas este miércoles 18 de noviembre a las 20 horas con una gala artística que reunirá a músicos, cantantes y academias de danza de la ciudad. La reapertura marcará el regreso de la actividad cultural al histórico edificio de Urquiza 705, luego de los trabajos de reconstrucción y restauración ejecutados por la Municipalidad

La celebración será con entrada libre y gratuita, y las ubicaciones se ocuparán por orden de llegada. La propuesta permitirá que la comunidad vuelva a encontrarse en uno de los escenarios más representativos de la ciudad, que permaneció cerrado tras el hundimiento parcial del piso de la sala principal, registrado en junio de 2025.

La gala contará con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, creada en 2024 y dirigida por el músico y docente Santiago Veronesi. La agrupación, que integra el programa provincial de Orquestas, Bandas y Coros Infanto Juveniles, estará acompañada en parte de su repertorio por el Coro de Niños de la Escuela Coral n.º 2, Gustavo “Titi” Pauletti en bandoneón y Emilio Benetti en canto.

También participará el tenor Gabriel “Gabucho” Hernández, mientras que la recepción teatral estará a cargo de Rogelio Fuentes. La programación se completará con las presentaciones de academias e institutos de danza de la ciudad, que ofrecerán distintas propuestas coreográficas a lo largo de la noche.

Las academias que participarán de la reapertura

Un total de 20 participaciones de academias, institutos y espacios de danza formarán parte de la programación artística, con representantes de diferentes disciplinas y estilos que integran la actividad cultural de Gualeguaychú.

De acuerdo con el orden previsto, se presentarán el Instituto Nina Fuentes; Instituto de Danzas Elisa Zonis; Instituto de Danzas Silvia Marchesini; Instituto de Danzas Look Me; Academia de Danzas Fernanda Marchesini; Recrearte, Espacio Recreativo; Escuela de Danzas Liliana Perpoli; Danzas Pamela Rodríguez; Instituto de Danzas Silvia Marchesini, con Mariana y Camila Cabrera; y Ysis Instituto de Danzas.

La programación continuará con Jess Escuela de Baile; Estudio Arte Fusión; DD Studio, Academia de Danzas; Academia de Danza Impacto, con Paula Otero; Academia de Danzas Agustina Guimera; Academia Natalia Miño Raffo; Academia de Danza Impacto, con Sabrina Otero; Escuela de Danzas y Acrobacias Kuality; Estudio de Danzas Candela Gómez; y Alejandra Neves Estudio de Baile.

La participación de estas instituciones permitirá que artistas, docentes y estudiantes sean protagonistas del regreso de un escenario que ha acompañado durante generaciones el desarrollo de las expresiones culturales de la ciudad.

A su vez, desde el Municipio adelantaron que “para que más vecinos puedan compartir la celebración, se instalará una pantalla frente al edificio, desde donde se podrá seguir la ceremonia y disfrutar de las presentaciones” y que “la gala será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de Gualeguaychú”.

La recuperación de un edificio histórico

La reapertura representa la culminación de una intervención sobre uno de los principales bienes patrimoniales de Gualeguaychú. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, el Teatro fue objeto de trabajos destinados a recuperar las condiciones estructurales de su sala principal y preservar los elementos arquitectónicos que caracterizan al edificio.

La obra más importante consistió en la reconstrucción integral del piso de la sala, luego del hundimiento parcial ocurrido en junio de 2025, provocado por el deterioro de los soportes de madera afectados durante años por una plaga.

Los trabajos incluyeron el retiro del antiguo entablonado, la colocación de 37 nuevas vigas estructurales y la incorporación de sistemas de ventilación y canalizaciones para las instalaciones eléctricas y de sonido.

Uno de los aspectos centrales de la intervención fue la recuperación de más del 80 % de las tablas originales de pinotea, que recibieron tratamiento y fueron recolocadas para conservar parte de los materiales históricos de la sala.

También se realizaron tareas de recuperación de butacas y alfombrado, pintura, reparación de paredes y zócalos, además de intervenciones en el escenario y sus accesos.

En el exterior, los trabajos comprendieron la limpieza integral de la fachada mediante hidrolavado y su posterior pintado, junto con la recuperación de ornamentos arquitectónicos, la herrería artística del balcón y la marquesina.

Estas intervenciones permitieron recuperar las condiciones de funcionamiento del Teatro y conservar elementos originales de un edificio que forma parte de la historia arquitectónica y cultural de Gualeguaychú.

Se habilitará la agenda para nuevos espectáculos

Como parte de la recuperación de la actividad del Teatro Gualeguaychú, a partir del viernes 20 de noviembre se abrirá la agenda para espectáculos y presentaciones artísticas.

“Las personas interesadas podrán acercarse de 8 a 13 h a la oficina administrativa del Teatro, ubicada en Perón 26, para realizar las gestiones correspondientes”, indicaron desde la Municipalidad.