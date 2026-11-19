El Teatro Gualeguaychú volvió a escuchar aplausos. Después de 17 meses con las puertas cerradas, sus butacas volvieron a ocuparse y el escenario recibió nuevamente a los artistas de la ciudad. La noche del miércoles 18 de noviembre, uno de los edificios más queridos por los gualeguaychuenses recuperó la actividad que lo convirtió, durante más de un siglo, en parte de la historia cultural de Gualeguaychú.

La gala de reapertura convocó a una multitud que colmó la sala y se extendió hacia calle Urquiza, donde el Municipio instaló una pantalla y dispuso sillas para quienes quisieran acompañar la celebración desde el exterior. La ceremonia también pudo seguirse por streaming a través de los canales oficiales del Gobierno municipal.

Detrás de esa noche hubo 17 meses de trabajo. La reapertura marcó el final de un proceso que comenzó en junio de 2025, cuando un hundimiento parcial del piso de la platea obligó a cerrar el edificio. Lo que inicialmente parecía una reparación localizada dejó al descubierto un deterioro estructural mucho mayor y llevó a emprender una reconstrucción integral, financiada con recursos municipales, para recuperar el Teatro y preservar su patrimonio.

La gala incluyó una recepción teatral a cargo de Rogelio Fuentes. La ceremonia comenzó con una oración y la bendición de las instalaciones por parte del obispo de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán. Luego, el intendente Mauricio Davico se dirigió a los presentes y abrió su discurso con un reconocimiento a quienes hicieron posible la obra.

"Gracias, muchas gracias a todos los vecinos contribuyentes de Gualeguaychú, porque todo esto lo pudimos hacer gracias a ustedes", expresó el presidente municipal, emocionado al volver a encontrarse con la sala llena.

Una reconstrucción pensada para las próximas generaciones

Durante su intervención, Davico recordó el momento en que se descubrió el hundimiento del piso y explicó cómo una reparación que parecía sencilla terminó convirtiéndose en una obra de gran magnitud.

Al retirar las butacas y levantar el parquet, los equipos de trabajo encontraron que el deterioro se extendía por buena parte de la estructura. Los tirantes habían sido afectados por una plaga del denominado gorgojo del parquet, un insecto que había provocado cavidades en la madera y comprometido su resistencia.

Frente a ese escenario, el Municipio debió decidir entre reparar únicamente los sectores afectados o avanzar con una intervención que resolviera el problema de fondo. La gestión encabezada por Davico eligió afrontar la reconstrucción completa, aun cuando implicara mayores dificultades y un plazo de ejecución más extenso.

"Afrontar la realidad era el camino más difícil, pero había que hacerlo bien", sostuvo el intendente al recordar aquella decisión.

La intervención demandó una inversión superior a los 200 millones de pesos, financiados con recursos municipales. Los trabajos incluyeron el retiro completo del antiguo entablonado, la colocación de 37 nuevas vigas estructurales y la recuperación de más del 80 % de las tablas originales de pinotea, que fueron tratadas y posteriormente reinstaladas. También se retiraron, numeraron y recolocaron las 338 butacas de la sala.

Pero la obra no se limitó a reemplazar las partes deterioradas. El Gobierno municipal incorporó un sistema destinado a prevenir nuevos daños y proteger una estructura que forma parte de un Monumento Histórico Nacional.

Debajo del piso se colocaron carbonilla y materiales aislantes para controlar la humedad. Además, se instalaron cinco sensores que, al detectar un nivel de humedad del 70 %, activan automáticamente cinco extractores encargados de renovar el aire del sector inferior. También se incorporaron rejillas que permiten realizar inspecciones y tratamientos preventivos contra insectos sin necesidad de levantar nuevamente el entablonado.

La decisión de realizar una intervención de fondo tuvo un lugar central en el mensaje del intendente, quien puso el acento en la responsabilidad de preservar un edificio que pertenece a la historia de Gualeguaychú y que continuará siendo utilizado por las próximas generaciones.

"Si Dios quiere, esto va a durar muchísimos años. Seguramente nuestros hijos y nuestros nietos lo van a poder disfrutar", afirmó Davico.

Los trabajos también abarcaron la recuperación del alfombrado, la reparación de paredes, molduras y zócalos, la renovación de telones y bambalinas y distintas mejoras en el escenario. En el exterior se restauró la fachada sobre calle Urquiza, incluidos sus ornamentos arquitectónicos, la herrería artística y la marquesina.

La condición patrimonial del edificio agregó otra complejidad a la reconstrucción. Según explicó el intendente, cada modificación debió ser consultada con los organismos nacionales y provinciales competentes para preservar las características originales del Teatro. Estas instancias, sumadas a los problemas que fueron apareciendo a medida que avanzaban los trabajos, incidieron en los tiempos de ejecución.

Davico también dedicó parte de su discurso a quienes participaron de la obra. Agradeció a los trabajadores municipales, profesionales, cooperativas y empresas que asumieron tareas que, en muchos casos, no estaban previstas al comienzo de la intervención. Destacó especialmente el compromiso de quienes entendieron el valor que tiene este edificio para la ciudad.

"Un teatro cerrado es una ciudad a la que le falta una parte de su voz. Hoy Gualeguaychú recupera su voz, su casa de las artes y su punto de encuentro", expresó.

Y agregó: "Cuidar nuestro patrimonio no es mirar con nostalgia hacia el pasado, sino proteger nuestras raíces para construir un futuro con identidad".

La música volvió a ocupar el escenario

Con las puertas nuevamente abiertas, el Teatro recuperó aquello para lo que fue construido, recibir artistas y reunir al público frente a un escenario.

La Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por el profesor Santiago Veronesi, fue una de las protagonistas de la celebración. Durante su presentación compartió el escenario con el coro infantil de la Escuela Coral n.º 2, el cantante Emilio Benetti y Gustavo "Titi" Pauletti, en bandoneón. También participaron los alumnos del Taller de Rap, que sumaron su música a una noche dedicada al talento local.

El momento lírico estuvo a cargo del tenor Gabriel Hernández, quien interpretó un fragmento de Largo al factotum, de Gioachino Rossini; La donna è mobile, de Giuseppe Verdi; y las canciones napolitanas Funiculì, Funiculà y O sole mio.

Su presentación tuvo un vínculo especial con la historia del edificio. El 11 de junio de 1914, el Teatro Gualeguaychú abrió sus puertas por primera vez con la representación de Aída, de Giuseppe Verdi, interpretada por la compañía dirigida por el maestro Antonio Marranti. A 112 años de aquella inauguración, la lírica volvió a formar parte de una noche de celebración en la misma sala.

Las academias de danza volvieron a encontrarse con su público

La segunda parte de la gala estuvo dedicada a las academias y estudios de danza de Gualeguaychú, que llevaron al escenario coreografías de distintos géneros, desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea y los ritmos urbanos.

Participaron el Instituto Nina Fuentes, que celebra sus 50 años de trayectoria; los institutos de danzas Elisa Zonis y Silvia Marchesini; el Estudio de Danzas Look Me; la Academia de Danzas Fernanda Marchesini; Recrearte; la Escuela de Danzas Liliana Perpoli; Danzas Pamela Rodríguez; Ysis Instituto de Danzas; Jess Escuela de Baile; Estudio Arte Fusión; DD Studio; la Academia de Danzas Impacto de Paula Otero; la Academia de Danzas Agustina Guimera; la Academia Natalia Miño Raffo y Alejandra Neves Estudio de Baile.

Para muchas de estas instituciones, el regreso tuvo un significado particular. El Teatro fue, durante generaciones, el lugar de las primeras presentaciones, de los nervios antes de salir a escena y de las familias que aguardaban en las butacas para ver bailar a sus hijos. Volver a ocupar ese escenario también significó recuperar una parte de esas historias.

Una donación que acompañará la formación de nuevos músicos

Hacia el final de la celebración, la Asociación Musical Gualeguaychú protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, al sorprender a los presentes con una donación de instrumentos destinados a la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú.

El intendente Mauricio Davico y el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, fueron convocados al escenario sin conocer el motivo de la invitación. Allí recibieron un trombón, una flauta traversa y una trompeta, instrumentos que se incorporarán a los recursos disponibles para la formación musical de los integrantes de la orquesta.

La entrega estuvo a cargo del presidente de la Asociación Musical, Renato Benetti; el prosecretario, Sergio Bossi; y el vocal suplente, Luis Cerruti. También subieron al escenario las docentes que acompañaron la donación.

Durante su intervención, Benetti explicó que la institución lleva cinco años trabajando para recuperar su actividad y destacó el acompañamiento recibido por sus propuestas musicales. Además, adelantó que proyectan retomar las clases de música durante 2027.

El presidente de la entidad también reconoció la decisión del Gobierno municipal de realizar una restauración de fondo en el Teatro, en lugar de recurrir a reparaciones provisorias.

La donación sumó así un nuevo significado a la reapertura. Mientras el edificio recuperaba las condiciones necesarias para seguir recibiendo al público, la orquesta incorporaba instrumentos que permitirán a más jóvenes continuar su formación musical.

Las palabras de los artistas para el Teatro

El cierre de la gala estuvo a cargo de Lucas García, quien compartió un mensaje en representación de la comunidad artística local, acompañado sobre el escenario por las profesoras de las academias de danza que participaron de la celebración.

Sus palabras estuvieron dirigidas al propio Teatro, como si aquel edificio pudiera escuchar a quienes crecieron sobre sus tablas. Recordó a los artistas que llegaron por primera vez a ese escenario con nervios, a las familias que acompañaron cada presentación y a quienes encontraron allí un lugar para descubrir su vocación.

También reflexionó sobre la importancia de compartir una experiencia artística frente a frente, en una época en la que buena parte de la vida transcurre detrás de una pantalla.

"En un mundo que nos invita constantemente a pasar de largo, vos nos enseñás a quedarnos", expresó García.

En nombre de quienes hacen y viven el arte en Gualeguaychú, agradeció al Gobierno municipal, al intendente Mauricio Davico y especialmente a las personas que trabajaron en la recuperación del edificio, muchas de ellas lejos de las luces del escenario.

Al finalizar, Davico saludó personalmente a cada una de las profesoras presentes y les agradeció su compromiso con la formación artística y su dedicación para mantener viva la actividad cultural de la ciudad.

La celebración contó, además, con una salutación institucional de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien transmitió sus felicitaciones por la restauración y reconstrucción del edificio, aunque no pudo participar debido a compromisos asumidos previamente.

Un escenario con 112 años de historia y una nueva etapa por delante

El Teatro Gualeguaychú nació del impulso de un grupo de vecinos que, a comienzos del siglo XX, decidió reunir los recursos necesarios para que la ciudad tuviera su propia sala teatral. Desde su inauguración en 1914, recibió a grandes figuras de la cultura argentina y fue escenario de innumerables producciones locales, además de acontecimientos que marcaron distintas épocas de Gualeguaychú.

Desde 1994 pertenece al Municipio y, en 1997, fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 131/97, en reconocimiento a su valor arquitectónico y cultural.

Con la recuperación de sus instalaciones, el Teatro comienza una nueva etapa. A partir del viernes 20 de noviembre, de 8 a 13 h, se habilitará la agenda para espectáculos y presentaciones artísticas en la oficina administrativa ubicada en Perón 26.

La reconstrucción permitió preservar un edificio que ya atravesó más de un siglo de historia y prepararlo para seguir recibiendo a las generaciones que vendrán. La noche de la reapertura, mientras los artistas volvían a pisar el escenario y los aplausos llegaban desde la sala y la calle Urquiza, quedó una imagen que durante 17 meses todo Gualeguaychú habia extrañado: el Teatro Gualeguaychú, otra vez, lleno de gente.