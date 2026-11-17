Inaugurado el 11 de junio de 1914, el Teatro nació como resultado del compromiso de un grupo de vecinos que soñó con ofrecerle a la ciudad un espacio dedicado al arte y la cultura. Aquella primera velada tuvo como protagonista a Aída, de Giuseppe Verdi: una de las grandes obras del repertorio operístico universal, elegida para dar comienzo a la vida artística de una sala que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los símbolos culturales más importantes de Gualeguaychú.

Casi un siglo después, el 9 de abril de 2011, el Teatro volvió a abrir sus puertas luego de tres años de trabajos de restauración y puesta en valor. La ceremonia comenzó con el Himno Nacional Argentino, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos bajo la dirección del maestro Luis Gorelik. La velada continuó con un programa dedicado a la ópera, estableciendo un vínculo deliberado con aquella histórica inauguración de 1914.

Quince años más tarde, el Teatro Gualeguaychú vuelve a encontrarse con su comunidad. En esta ocasión, la apertura estará a cargo de la Orquesta Infanto-Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por el profesor Santiago Veronesi, con la interpretación de El farol de Rivadavia, obra de su autoría.

La composición recupera una parte de la memoria urbana de Gualeguaychú: la historia de la iluminación de la calle Rivadavia, denominada así en homenaje a Bernardino Rivadavia. El farol aparece en la obra como testimonio de otra época y como símbolo de la luz que acompaña las transformaciones de una ciudad. Esa luz que alguna vez comenzó a iluminar una de sus calles históricas es también la que hoy vuelve a encenderse en el escenario del Teatro.

La elección de esta obra adquiere, además, un significado profundamente especial. Santiago Veronesi es alumno del maestro Luis Gorelik, quien dirigió la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en la reapertura de 2011. De esta manera, se establece una continuidad artística y pedagógica entre ambos acontecimientos: el maestro que condujo aquella reapertura y, quince años después, uno de sus alumnos al frente de una orquesta formada por niños y jóvenes de Gualeguaychú.

No se trata solamente de una sucesión de nombres o de generaciones. Es la enseñanza musical transformándose en experiencia, la experiencia convirtiéndose en legado y ese legado regresando a la comunidad a través de sus nuevas generaciones.

En 1914, el Teatro abrió sus puertas con la música de Verdi. En 2011, reabrió con el Himno Nacional Argentino y la dirección de Luis Gorelik. En 2026, vuelve a encender su escenario con una obra inspirada en la propia historia de Gualeguaychú, compuesta y dirigida por Santiago Veronesi, alumno de Gorelik, e interpretada por los niños y jóvenes de la Orquesta Yaguarí Guazú.

Así, El farol de Rivadavia se convierte en mucho más que la obra elegida para una apertura: es una luz que enlaza el pasado con el presente, la relación entre un maestro y su alumno, y la memoria de una ciudad con el futuro de sus jóvenes músicos.

El Teatro Gualeguaychú vuelve a abrir sus puertas. Y esta vez lo hace con música nacida en su propia ciudad.