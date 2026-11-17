El temporal que pasó este lunes por la noche por Entre Ríos afectó principalmente a la ciudad de San Salvador, donde hubo voladura de techos, caída de árboles y cortes de luz. Bomberos Voluntarios y personal municipal trabajan desde la noche y continuaban durante la mañana de este martes en la reparación de daños.

Según contó el jefe de Bomberos Voluntarios de la ciudad, Leonardo Amarillo, al programa Viendo Qué Pasa de Canal 9 Stream, al menos seis familias tuvieron que dejar sus casas porque perdieron sus techos. Lo mismo le pasó al complejo del albergue deportivo municipal, que sufrió importantes roturas.

Varios sectores de San Salvador sufrieron cortes de luz debido a la tormenta y personal de Enersa trabajaba para reesctablecer el servicio durante la mañana de este martes.