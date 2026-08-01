El temporal que se desató este viernes por la noche se hizo sentir de manera fuerte en muchas localidades. Antes de la medianoche, según supo AHORA, la tormenta ya había causado complicaciones y destrozos en la localidad de Ibicuy, donde se montó un operativo de respuesta ante los distintos requerimientos que fueron surgiendo.

Techos volados, caída de postes y la interrupción de algunos servicios fueron las consecuencias del temporal.

Esto motivó un trabajo conjunto entre Bomberos, la Municipalidad de Ibicuy, Policía y Enersa, que a la medianoche seguían recibiendo llamados de vecinos y trabajando en distintos lugares de la ciudad.

Así lo confirmó Eliseo Telechea, primer Jefe del Cuerpo Activo Bomberos Voluntarios de Ibicuy, en momentos en que se desarrollaban los operativos.