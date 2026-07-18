Debido a las inclemencias del tiempo, este sábado por la madrugada, entre las 3 y las 5 horas, personal de Jefatura Departamental Federal corroboró que a causa de fuertes ráfagas de viento, lluvias y granizo hubo importantes daños en algunos sectores.

Según se informó, se produjeron diferentes daños en Club Cancha Dieguito, calle Santa Rosa y E. González, donde se desprendió el techo de dicho club.

En la cancha del Club Las Flores, calle Santa Fe y Mitre, se desprendió el portón de ingreso de ambulancias. En Barrio Silbido, por su parte, más precisamente en calle A. Moreau de Justo y Santa Fe, el temporal volteó un poste de luz, y en calle Artussi e Irigoyen cayó un árbol.

De acuerdo a la información suministrada por la Policía, no se registraron evacuados, ni inundados.