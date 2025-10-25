La sede de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, ubicada en Villa Elisa, resultó seriamente afectada por el temporal y los fuertes vientos que se registraron en la región durante la noche del viernes.

Parte de la estructura trasera del edificio sufrió importantes daños, por lo que personal del cuartel local y trabajadores municipales llevan adelante tareas para asegurar el área, evaluar la magnitud del deterioro y comenzar con las reparaciones necesarias.