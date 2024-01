La bancada de izquierda y el diputado José Luis Espert, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, volvieron a tener un fuerte cruce en plena sesión del debate legislativo. Esta vez quien protagonizó la escena de pugilato verbal fue el ex candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda (FIT-U), Nicolás del Caño, que estalló contra el economista durante la sesión del plenario de comisiones que trata la Ley Ómnibus.

La discusión escaló cuando Del Caño comenzó a extenderse en el uso de la palabra para hacerle preguntas al ministro del Interior, Guillermo Francos. Al intervenir, el diputado expresó su preocupación por la limitación de tiempo y la falta de equilibrio en la participación de diputados de distintos bloques. En su discurso, criticó la reforma política de circunscripción uninominal parlamentaria, la ausencia de una fórmula de movilidad jubilatoria y rechazó “la extorsión” de amenazar con un estallido si no se aprueba el megaproyecto.

Cuando promediaban los cinco minutos -el tiempo límite acordado para cada legislador-, Espert interrumpió: “Por favor, diputado Del Caño...Vaya redondeando”. Del Caño tuvo el visto bueno para seguir, pero la sesión empezó a recalentarse. “No es una cancha para pedir cárcel o bala”, le exhortó el legislador de izquierda a Espert.

Se pudrió todo entre Espert y Del Caño. Otra vez Espert muteando a la izquierda. Arrancó temprano el festival de doma y folclore. pic.twitter.com/jS10uL16M6 — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) January 10, 2024

“El Gobierno dice vamos contra la casta, pero acá sería reforzar la casta. Una casta que además va a terminar con la paridad de género, que va contra los tratados internacionales de derechos civiles y políticos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y que va en contra del principio de progresividad”, continuó el diputado del FIT, que calificó que la reforma política de la ley como la instauración de una “plutocracia”, a través del nuevo modelo de financiamiento privado de los partidos. “Hace diez años hemos presentado para que todo funcionario político, diputadas y senadores cobre lo mismo que un trabajador”, contrapuso como propuesta.

Por segunda vez, Espert volvió a pedirle que redondee y que si tiene alguna pregunta para el ministro del Interior. “No me obligue a cortar el micrófono. Acá hay reglas de juego, por respeto y solidaridad a sus colegas, deje de hablar”, subrayó Espert en medio del cruce. Mientras amenazaba con cortarle el micrófono, Del Caño insistió: “Acá no está en la cancha de futbol para pedir cárcel o bala. No está en Twitter, diputado”.

“¡Usted es un dictador!”, gritó a su turno el diputado nacional Christian Castillo, también de la bancada del FIT, quien ya se había levantado de su asiento para exigir la continuidad de la intervención.

El micrófono de Del Caño quedó interrumpido por varios segundos, ante el intento infructuoso de Espert por darle la palabra al legislador Eduardo Falcone, de La Libertad Avanza (LLA). “Redondee diputado del Caño, redondee hombre”, reclamó el presidente de la comisión. “Haga la pregunta”, instó.

“Usted no me va a decir a mí lo que tengo que hablar. ¡Cierre la boca!”, dijo del Caño. “Tenga un poco de respeto, hombre”, contestó Espert. Del Caño siguió con su idea de la reforma política. “Si están planteando que este proyecto debe aprobarse inmediatamente, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo con el 30% de inflación que tienen las mayorías trabajadoras? Por eso también plantean en este proyecto criminalizar la protesta. Ya estamos viendo protestas de muchos sectores que hacen cacerolazos”, apuntó el legislador.

Nuevamente, Espert volvió a pedir que haga la pregunta al ministro Francos y volvió a cortar el micrófono. “Deje que haga las consideraciones que yo quiera”, manifestó Del Caño. “No, usted va a respetar a sus colegas y las reglas de juego de esta presidencia y al señor ministro”, exhortó Espert. “Cortelá con la izquierda, Espert”, se escuchó decir al diputado Castillo.

Toda la secuencia finalizó con Del Caño, que pudo cerrar su intervención después de varias interrupciones: “Aunque ustedes quieran venir acá a patotear y no escuchar a nadie, el pueblo trabajador va a salir a las calles con manifestaciones y cacerolazos. Nosotros como fuerza de los trabajadores y desde la izquierda vamos a impulsar esa movilización aunque quieran criminalizar la protesta, aunque quieran eliminar a las minorías de la representación parlamentaria”.

Y completó: “Entonces, fíjese, ministro (Francos) quería hacerle estas consideraciones para que tome en cuenta los planteos que están haciendo no solamente nuestra fuerza política sino sectores que de la sociedad civil y trabajadoras y trabajadores están haciendo oposición”.

La izquierda y Espert mantuvieron duros cruces en las últimas semanas luego de que el diputado por Buenos Aires pidiera “cárcel o bala” para la diputada nacional Myriam Bregman. El FIT ya había pedido la impugnación al nombramiento de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.