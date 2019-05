El tenso cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un hincha de River

Guillermo Barros Schelotto se estaba retirando del Estadio Sporting Park de Kansas cuando escuchó desde la tribuna que un hincha argentino intentaba captar su atención con una burla. Lejos de evadir la situación, cambió su destino y se dirigió rumbo a las gradas para encarar al provocador fanático de River.

"Melli, Mellizo… ¡Nadie nos supera, nadie nos supera!", le gritaba el hombre con campera del Millonario, recordando la frase que inmortalizó el ex entrenador de Boca. "Nadie nos supera, nadie nos supera y un episodio no me va a cambiar. Ni perder con River", había dicho en abril del 2018 luego de vencer en la Bombonera a Talleres de Córdoba y a días de perder la final de la Supercopa Argentina ante River.

Cuando escuchó esa referencia el Mellizo no dudó en cruzar al hincha: "El respeto te lo ganás en cada acción que haces, lo que estás haciendo es una boludez".

"Igual que vos cuando dijiste que no teníamos huevos para ganar finales y mirá, les ganamos la final…", le retrucó el aficionado mientras mostraba sus tres dedos a cámara en clara alusión a la victoria en Madrid por la final de la Copa Libertadores. Aquella declaración la realizó cuando era futbolista de Boca en el campo de juego del Monumental en el 2004 tras eliminar a River en semifinales: "No tienen pelotas para jugar finales como nosotros".

"El respeto te lo ganás todos los días", reiteró el actual conductor de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer. "Nadie nos supera", insistió el hincha. Finalmente, Guillermo desistió en su idea de hacer recapacitar al hincha y se tomó una foto con otro fanático que era testigo principal de lo acontecido.

El ex entrenador de Boca abandonó su puesto en Argentina a fines del 2018 y días más tarde firmó su vínculo con los Galaxy. Actualmente suma 15 encuentros en la MLS con 9 victorias, 5 derrotas y 1 empate.