De Gran Hermano, en el 2001, a la fama. De la fama al modelaje. Del modelaje a la televisión. Así fue el traspaso de Silvina Luna en cada etapa de su vida, que, dicho por ella, la hizo ingresar en la “trampa de los estereotipos” y que ahora le juegan una mala pasada en su salud, tras una mala praxis.

Actualmente la modelo se encuentra en lista de espera del INCUCAI porque necesita un trasplante de riñón, problema el cual se originó a partir de una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki.

Luna habló sobre cómo cayó dentro de este mundo de fama y estereotipos, cómo lleva la vida ahora y todas las consecuencias que le dejó el querer ser aceptada por una sociedad el cual buscaban cuerpos heterogéneos.

"Yo caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro de revista, trabajaba con el físico. Yo creía que quien era no era suficiente. Creo que ahí empezó todo. Y después tuvo sus consecuencias", empezó.

"En su momento, Aníbal Lotocki me planteó el tratamiento como algo inofensivo y sin consecuencias en mi organismo y yo compré. Lo veo mucho ahora, yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, y en algún momento somos esclavas de eso porque es un círculo vicioso, no parás más. Entonces, hay que tener mucho cuidado y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos, que tenemos este cuerpito para esta vida y hay que cuidarlo", aseguró.

Sobre el juicio que comenzó hacia el cirujano, con la defensa de Fernando Burlando, comentó: "Me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Hipercalcemia es lo que me produjo. Después se empezó a estudiar y había otras chicas también que padecían lo mismo. Por eso llegamos al juicio oral hace poco, hice mi parte en la Justicia".

Acerca de su estado de salud, reveló que hace diálisis tres veces por semana y tendrá que continuar con este proceso hasta su trasplante de riñón, ya que de no hacerlo, corre peligro su vida.

“El año pasado, en octubre, noviembre, empezaron a hacerme estudios y mis riñones no estaban funcionando. Fue duro en ese momento, este proceso de ir tres veces por semana, cuatro horas. También trae cansancio, dolor de cuerpo. Hoy siento que estoy más entera. Aceptando muchas cosas. Siempre buscando estar mejor y dando lo mejor de mí en cada cosa que estoy haciendo", manifestó.

“Me metí en un mundo que desconocía y conocí esto de la lista del INCUCAI. Hay 35.000 personas en diálisis hoy en día y los trasplantes que se hacen por año de riñón son muy poquitos. Se llaman cadavéricos, tienen que ser por muerte cerebral, no es cualquier muerte. Tengo una compañera en diálisis que hace tres años que está, dos veces probaron, con dos riñones y no fue compatible", explicó.

Por último, contó que recibió un llamado de la presidente del INCUCAI contando la revolución que tuvo su caso y cómo influyó para bien dentro de la sociedad.

"Cuando salió todo esto me escribió mucha gente. Roxana, que es la presidente del INCUCAI, también me habló. Había escrito al INCUCAI mucha gente que quería donar un riñón. Me quedé impactada porque somos un país solidario. Que la gente quiera donar altruistamente un riñón me llenó de amor. Algo que no sabía que podía pasar".