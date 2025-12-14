El pronóstico extendido para este domingo en Gualeguaychú anticipa una jornada cálida y variable, con cielo mayormente despejado durante la madrugada y la mañana, pero con inestabilidad en aumento hacia la tarde, cuando podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas.

Las primeras horas del día se presentarán con temperaturas agradables, que oscilarán entre los 20 y 22 grados, humedad moderada y vientos leves del sector este y sudeste, sin probabilidad de precipitaciones. Con el correr de la mañana, el cielo irá ganando nubosidad y la temperatura comenzará a ascender.

Durante la tarde se espera el tramo más inestable de la jornada. La temperatura máxima alcanzaría los 28 a 29 grados, con una sensación térmica superior, mientras que la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará, con valores que podrían superar el 60 % en algunos momentos. Los vientos rotarán al sector sur, con ráfagas moderadas.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, con descenso de la temperatura hasta los 21 o 22 grados, cielo parcialmente nublado y vientos del sur y sudeste, aunque con elevada humedad.

En síntesis, el domingo combinará calor, nubosidad y episodios de inestabilidad, por lo que se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente durante la tarde.