Luego del intenso temporal que dejó muchas complicaciones en la región, como la caída de árboles y la interrupción del servicio eléctrico en algunas zonas, se espera un comienzo de semana con tiempo agradable y temperaturas que irán en ascenso.

Para este lunes, se anuncia en Paraná una jornada sin precipitaciones y con temperaturas mínimas en torno a los 13 grados, mientras la máxima ascendería hasta los 25 grados por la tarde.

Hacia el martes se espera que las temperaturas vayan en ascenso, alcanzando los 33 grados, en una jornada que se anuncia como muy calurosa, al igual que el miércoles y jueves.

Recién para el viernes hay algunas posibilidades de lluvias, durante la madrugada y la mañana.