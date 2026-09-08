El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes soleado en la ciudad. Por otro lado, a pesar del buen clima, se espera otra jornada muy fría, con mínimas que rondarán los 6 grados.

El pronóstico extendido anticipa buen tiempo para el resto de la semana y aumento de las temperaturas por encima de los 20 grados, al menos hasta el jueves.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 4 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé un día soleado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades se pronostica un día mayormente despejado.