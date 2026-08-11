El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes muy frío y con cielo mayormente cubierto. En esa línea, se anuncia que las temperaturas seguirán siendo bajas, con mínimas que rondarán los 6 grados. Anuncian lluvias y chaparrones a partir del miércoles.

En Gualeguaychú, este martes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 11 grados, y si bien habrá sol, será opacado por la presencia de nubes durante todo el día.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 12 grados. En la capital y alrededores se anuncia un día con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. Allí también se prevé un martes con cielo cubierto durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 11 grados. En estas localidades se pronostica un martes con cielo parcialmente cubierto.