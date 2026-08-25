El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que el jueves 27 de agosto regresarían las lluvias. Se prevén precipitaciones débiles, con escasos volúmenes de agua caída.

Si bien hasta el momento no se emitieron alertas, los meteorólogos anticipan que las inestabilidades se extenderían fundamentalmente durante la madrugada y la mañana del jueves, con menor intensidad el resto de la jornada.

Asimismo, se informa que entre este miércoles y jueves subirán las temperaturas. Las máximas se ubicarán por encima de los 20 grados y las mínimas también serán superiores a los 10 grados.

Para este martes, la mínima anunciada es de 7 grados y la máxima alcanzará los 16. Se espera una jornada mayormente nublada.