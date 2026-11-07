El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso del mal tiempo, con la presencia de tormentas que traerán luego un descenso de las temperaturas.

Las tormentas llegarían desde el viernes por la noche, extendiéndose hasta la madrugada. Por la mañana se esperan chaparrones, en una jornada que tendrá 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Para el domingo, el cielo estará totalmente despejado y volverá a subir la temperatura, que alcanzará los 21 grados. El tiempo continuará estable en el inicio de la semana que viene, con el termómetro en aumento. Incluso, a mitad de la semana se aguardan máximas que llegarían a los 30 grados.