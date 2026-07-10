El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado mayormente nublado en Gualeguaychú. Las temperaturas llegarán a los 17grados, las mínimas rondarán los 8 grados.

Para el domingo se pronostican similares condiciones climáticas con un leve descenso de las temperaturas. Recién bien entrada la próxima semana, habría probabilidad de lluvias.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Allí también se prevé un sábado con cielo cubierto.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo nublado.