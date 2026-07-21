El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un martes con condiciones inestables. Se anuncian lluvias o lloviznas durante distintos momentos de la jornada, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 15 y los 16 grados.

La temperatura mínima promedio para este martes es de 10 grados. El pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

Según el pronóstico oficial, el miércoles continuaría con condiciones parecidas , incluso con más probabilidad de lluvias y con chaparrones. Las temperaturas mínimas anunciadas descienden un poco más hacia los 7º u 8º y continuaría el viento sur, que iría rotando hacia el este.

Según el SMN, el tiempo cambiaría recién el jueves. No se anuncian precipitaciones para ese día, sino cielo parcialmente nublado, con temperaturas similares a los días anteriores. El viento soplaría desde el este y el noreste, favoreciendo el cambio de las condiciones.