El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 22 de septiembre será el día más fresco de la semana. Si bien se indicaron mínimas de 5 grados promedio, la sensación térmica bajó a 3.8 grados. Las máximas alcanzarán los 15 grados.

Se pronostica un repunte gradual de las temperaturas a partir de este miércoles. En tanto, desde el jueves se registrarán los días primaverales, con máximas que subirán a los 25, 26 y 27 grados.

Tiempo en Entre Ríos: martes 22 de septiembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 5 grados, aunque la sensación térmica bajó a 3.8 grados; y la máxima alcanzará los 15 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados, aunque la sensación térmica bajó a 5.4 grados; y se prevé una máxima de 15 grados. El cielo estará parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 14 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 5 grados de mínima, aunque la sensación térmica descendió a 1.9 grados; y la máxima será de 14 grados, con cielo parcialmente y algo nublado.