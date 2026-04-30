El pronóstico del tiempo anticipa jornadas variables en la ciudad, con buen tiempo este jueves, e inestabilidad para el feriado del viernes 1 de mayo y un descenso de temperatura hacia el domingo.

La mañana de este jueves inició con mínimas de 9 grados, pero con sensación térmica más baja. A medida que transcurra la jornada se elevará la temperatura que tocará los 23 grados de máxima.

En tanto, para el viernes se pronostica inestabilidad, aunque la probabilidad es baja. A partir del sábado, la temperatura descenderá y volverá a repuntar la semana que viene.