El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con gran presencia de nubes, humedad y máximas de 16 grados. La tendencia se mantendrá similar hasta el miércoles, y a partir del jueves, las mínimas bajarán, pero aparecerá nuevamente el sol.

Las máximas volverán a subir a partir del viernes y se posicionarán en los 19 grados. Las jornadas serán parcialmente soleadas.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 11 grados y la máxima de 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con nieblas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 11 grados y máxima de 19 grados. En estas ciudades también se anuncia un día con nieblas y cielo mayormente nublado.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguarda por un martes mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 11 grados y una