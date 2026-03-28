CON MÁXIMAS DE 30 GRADOS
El tiempo en Gualeguaychú: Rige un alerta amarillo por lluvias y tormentas para este sábado
Desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió un aviso de alerta amarilla por tormentas que afectarán el sur del territorio entrerriano este sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado. En esa línea, los departamentos alcanzados son: Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Villa Paranacito, Gualeguay y Victoria. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados.
Así estará el tiempo este sábado
En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 20 grados y la máxima de 33 grados. En la capital y alrededores se esperan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado.
En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 20 grados y máxima de 33 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado mayormente nublado.
En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguardan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados.