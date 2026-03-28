El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado. En esa línea, los departamentos alcanzados son: Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Villa Paranacito, Gualeguay y Victoria. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 20 grados y la máxima de 33 grados. En la capital y alrededores se esperan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 20 grados y máxima de 33 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguardan tormentas aisladas y cielo mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados.