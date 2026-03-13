El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este viernes se presenta con buen tiempo en la ciudad. La jornada estará con cielo parcialmente soleado, con temperatura mínima de 17 grados y máximas de hasta 30 grados.

Para el fin de semana se espera buen tiempo, aunque la nubosidad será variable. La nubosidad aumentará el sábado a la tarde, que luego se disiparán.

Para el domingo también se espera buen tiempo, con menor nubosidad. Se prevén para ese día hasta 31 grados de máxima, con térmicas en ascenso dos días más.

El lunes será el día más caluroso. El SMN anticipa hasta 34 grados y se anuncia mayor presencia de nubes debido a la llegada de un sistema frontal. El martes a la tarde noche podrían producirse las inestabilidades, con lluvias y tormentas que provocarán descenso térmico.