El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 21 de abril comienza con el cielo nublado. Además, se pronostican eventuales precipitaciones débiles hasta la tarde.

El día permanecerá con elevada nubosidad. La amplitud térmica es muy corta. Las mínimas oscilan los 17 y 18 grados, mientras que las máximas apenas alcanzarían los 21 y 22 grados. Se prevé un descenso de las temperaturas para este miércoles, con 12 grados.

Tiempo en Entre Ríos: martes 21 de abril



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. El día comenzó con niebla y nublado, con anuncio de posibles lluvias débiles aisladas de tarde y cielo mayormente nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. El día comienza con neblina, mayormente nublado y lluvias aisladas a la tarde solamente.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 23 grados. La jornada inicial con cielo parcialmente nublado y prevén elevada nubosidad, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 17 grados de mínima y 21 grados de máxima, con neblina al comienzo de la jornada y posibilidad de precipitaciones débiles durante la jornada, sobre todo de tarde.