El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes agradable, con temperaturas que irán de los 13 a los 21 grados, y con sol pleno.

Gualeguaychú es sede del Mundial de Canotaje y todo indica que en los próximos días, por lo menos hasta el jueves, las condiciones serán optimas para todos los deportistas que compitan y el público que vaya a ver.

Para el miércoles, se esperan temperaturas similares a las de este martes y sol durante toda la jornada. El jueves se nublará, pero la sensación térmica no disminuirá. Se anuncian lluvias aisladas para esa noche, aunque la probabilidad es muy baja. El viernes el tiempo desmejorará, y se esperan inestabilidades, lo mismo que para todo el fin de semana.