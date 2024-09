El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé una jornada de lluvias y tormentas para la ciudad durante este jueves. De acuerdo al pronóstico, las precipitaciones contarán con actividad eléctrica, abundante caída de agua y se prevé que pueda caer granizo. La temperatura se mantendrá elevada y alcanzará los 26 grados.



Está previsto que las lluvias sucedan a lo largo de todo el día pero la mayor probabilidad se dará entre la mañana y la tarde, con una mejora en la inestabilidad para la noche.

Por otro lado, se espera que las tormentas puedan ser “localmente fuertes”, con ráfagas intensas de vientos que podrían alcanzar la velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. En cuando a la cantidad de precipitación, se espera que puedan llover entre 20 y 40 mm.

Alerta amarillo: las recomendaciones



1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.