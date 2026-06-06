Luego de un viernes seminublado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un sábado donde podrían registrarse chaparrones aislados.

En Gualeguaychú se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados. Por la tarde se prevén chaparrones, mientras que el domingo llovería durante todo el día.

Para la semana que viene, se espera que regresen las jornadas mayormente nubladas y haya un poco de inestabilidad el lunes.