El Servicio Meteorológico Nacional prevé un sábado con mínimas de 18 y máximas de 28 grados. La temperatura bajará apenas 2 grados, que se recuperarán el domingo, cuando alcance los 31 grados.

Todo el fin de semana estará nublado y la humedad será elevada. No obstante, el día más caluroso será el lunes, ya que el termómetro tocará los 34 grados.

El martes comenzará el alivio térmico que se extenderá durante el resto de la semana. No se descartan tormentas por la tarde-noche. Luego, las máximas caerán hasta los 25 grados.