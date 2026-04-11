Este fin de semana podrían volver las lluvias a la región, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, dando inicio a una serie de jornadas con tiempo inestable.

Durante la tarde del sábado hay probabilidad de tormentas aisladas, en una jornada que tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. El domingo se esperan posibles chaparrones durante la mañana, y luego mejoraría temporalmente.

El lunes, la jornada estaría nublada, pero estable. En tanto, para el martes se prevén lluvias durante todo el día.