El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 12 de mayo se presentará con buen tiempo en Gualeguaychú. La mañana comienza fresca y hacia la tarde se aguardan temperaturas agradables.

Los registros térmicos serán levemente superiores a los días previos. Las máximas para hoy llegarán hasta los 21 grados, con cielo soleado en horas de la tarde. No hay anuncio de lluvias por varios días.

Tiempo en Entre Ríos: martes 12 de mayo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado y algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 6 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 21 grados. Estará despejado de mañana y tarde, con cielo algo nublado de noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 5 grados de mínima y 21 grados de máxima, con cielo soleado y algo nublado.