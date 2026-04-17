El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con gran presencia de nubes para Gualeguaychú durante todo el día. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 17 grados y la máxima de 25.

Para el fin de semana, la tendencia se sostendrá, y las jornadas estarán parcialmente nubladas. El termómetro se disparará un poco más el sábado, cuando alcance los 27 grados. Habrá niebla por la mañana.

El domingo, la temperatura descenderá levemente, pero habrá mayor presencia de nubes. La inestabilidad recién llegaría el lunes.