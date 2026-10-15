El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este viernes regresarían las inestabilidades a la provincia de Entre Ríos. Durante la jornada, se prevé la presencia de lloviznas y lluvias aisladas en diversos puntos del territorio provincial.

En Gualeguaychú, así como en Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una jornada marcada por lluvias aisladas. En estas localidades, el termómetro registrará una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados.

Cómo estará el clima en el resto de la provincia

En otras zonas del territorio entrerriano, el panorama climático presenta condiciones similares. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, se anuncia una jornada con lloviznas y chaparrones, con una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, también se aguarda un viernes con inestabilidades. En dichos departamentos, los registros térmicos oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 grados de máxima.

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para el próximo fin de semana se pronostica un descenso en las temperaturas mínimas en toda la región.