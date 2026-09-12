El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado mayormente gris en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se pronostica que este viernes a la noche descenderán las temperaturas y mañana las mínimas serán de 9 grados.

El frío se instalará al menos hasta el domingo, cuando las mínimas bajarán hasta incluso 1° en la franja sur de Entre Ríos y las máximas no superarían los 15° en toda la provincia

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé una jornada mayormente gris.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 14 grados. En estas localidades hay posibilidades de lluvias aisladas.