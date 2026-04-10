El Torneo Apertura 2026 llevará el nombre de “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde” en reconocimiento a un incansable colaborador de la disciplina, tanto en su rol de entrenador como de dirigente en el club Sarmiento.

Asimismo, se confirmó que el club Regatas se sumará a la estructura de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú y será parte del torneo femenino, en un hecho histórico para la entidad ribereña, reconocida por sus deportes acuáticos como el canotaje y el remo.

Ricardo “Duro” Insaurralde, el homenajeado para esta edición.

La primera fecha del Apertura se jugará este domingo con la siguiente programación: desde las 11 horas habrá tres partidos: Independiente vs. Defensores del Sur (cancha Sarmiento), La Vencedora vs. Juventud Unida (Sporting) y Unión del Suburbio vs. Juvenil del Norte (estadio Mario Urriste); a las 18 se disputarán otros dos: Huracán vs. Isleños Independientes (Mario Urriste) y Cerro Porteño vs. Regatas (Cerro), y la jornada se cerrará el viernes 17, a las 20, con Deportivo Urdinarrain vs. Sporting en el estadio Teodoro Treisse de Urdinarrain.