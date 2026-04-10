FÚTBOL FEMENINO
El Torneo Apertura 2026 ya tiene nombre y sumó un nuevo club para esta temporada
En las últimas horas se confirmó la denominación del primer torneo de la temporada, que reconocerá a un referente de la disciplina. Además, se anunció la incorporación de un nuevo club de cara al inicio del certamen, previsto para este domingo.
El Torneo Apertura 2026 llevará el nombre de “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde” en reconocimiento a un incansable colaborador de la disciplina, tanto en su rol de entrenador como de dirigente en el club Sarmiento.
Asimismo, se confirmó que el club Regatas se sumará a la estructura de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú y será parte del torneo femenino, en un hecho histórico para la entidad ribereña, reconocida por sus deportes acuáticos como el canotaje y el remo.
La primera fecha del Apertura se jugará este domingo con la siguiente programación: desde las 11 horas habrá tres partidos: Independiente vs. Defensores del Sur (cancha Sarmiento), La Vencedora vs. Juventud Unida (Sporting) y Unión del Suburbio vs. Juvenil del Norte (estadio Mario Urriste); a las 18 se disputarán otros dos: Huracán vs. Isleños Independientes (Mario Urriste) y Cerro Porteño vs. Regatas (Cerro), y la jornada se cerrará el viernes 17, a las 20, con Deportivo Urdinarrain vs. Sporting en el estadio Teodoro Treisse de Urdinarrain.