Entre hoy y mañana se completará la tercera jornada del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, fecha que debió reprogramarse en tres ocasiones a causa de las inclemencias del tiempo.

La actividad comenzará esta noche con dos encuentros. Por la Zona A, Juventud Unida recibirá en “La Vía” a Juventud Urdinarrain. En simultáneo, a pocas cuadras de allí, La Vencedora hará de local frente a Pueblo Nuevo en el Estadio Municipal, en un duelo correspondiente a la Zona B.

La fecha se completará mañana con los tres partidos restantes. Por la Zona B, Deportivo Urdinarrain recibirá en el “Teodoro Treisse” a Central Larroque en una nueva edición del clásico departamental, mientras que Central Entrerriano enfrentará a Camioneros en el “Julio Colazzo”. Por su parte, en la Zona A, Sarmiento será anfitrión de Independiente en el Estadio Municipal.

Programaron la fecha del fin de semana para ambas divisionales

La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A comenzará el domingo con cinco encuentros y se completará el martes con el restante.

El domingo, desde las 16:15, se jugarán los partidos de la Zona A: Defensores del Oeste recibirá en el estadio Eduardo Barbosa a Independiente, y Unión del Suburbio hará lo propio en el “Mario Urriste” ante Juventud Urdinarrain.

En cuanto a la Zona B, en el mismo horario, Central Entrerriano recibirá en el estadio Julio Colazzo a Central Larroque; en el Estadio Municipal, La Vencedora será local frente a Deportivo Urdinarrain; y en el “Edgardo Páez” del club Sporting, Camioneros se medirá como anfitrión ante Pueblo Nuevo.

La jornada se completará el martes con el encuentro pendiente de la Zona A entre Sarmiento y Juventud Unida, que se disputará desde las 21:15 en el Estadio Municipal.

Por su parte, en el Torneo Clausura de Primera B se jugará la cuarta fecha, la cual contará con un adelanto el viernes, un partido el sábado y el resto de los encuentros el domingo.