Desde Autovía del Mercosur informaron que este miércoles 28 de octubre se realizará un corte total de tránsito en ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza, en el Complejo Zárate–Brazo Largo.



Según señalaron, la medida de interrupción fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad y se debe a un operativo especial para permitir el cruce de un carretón de dimensiones especiales.

El inicio de las maniobras está previsto para las 05:45 horas, mientras que el corte total comenzará a las 06:00 horas, con una duración estimada de 45 minutos.

“Se solicita a los usuarios programar sus viajes con anticipación, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo”, señalaron.