El Carnaval en Gualeguaychú genera lo que ninguna otra cosa: amores, odios, apasionados y detractores. Eso sí, jamás pasa desapercibido. Más allá de la parte económica, con la generación de puestos de trabajos directos e indirectos, la repercusión social y profundamente personal que tiene en cada gualeguaychuense nativo o por adopción, es única.

Hay decenas de historias de personas que le han dedicado su vida al Carnaval, que lo han hecho crecer hasta lo que es hoy, y de otras tantas que no le permiten seguir mejorando. Pero lo que siempre termina prevaleciendo es la emoción que genera en el público y sobre todo en los integrantes. Personas que lloran y se abrazan sin motivo aparente, pero que en realidad están siendo sacudidos por la magia.

Movilizado por todo ello, Matías Hernández se convenció que había que mostrarlo a lo grande, que no eran suficientes algunos reels en las redes sociales, por lo cual se lanzó a realizar esta serie documental.

“Cuando me contaron la historia, cuando comencé a trabajar con Marí Marí realmente me pareció increíble, cada día que pasaba, que me mostraban los talleres, que me contaban cómo nació, cómo fue el proceso, parte de mi cabeza me decía ‘Esto es de película, es increíble’”, expresó el autor de la serie, cuyo primer capítulo se estrenó en el patio de Central y está disponible en el canal de youtube oficial de la comparsa.

“Yo siempre iba al Carnaval, me gustaba verlo de afuera, Marí Marí tiene ‘eso’, que no sabés que es, pero que es increíble. Creo que es la gente, es la energía. A mí me pasó en el 2023 cuando vi Amanecer Prometido, que vi la comisión de frente, donde veía algo increíble, algo energético y necesitaba filmarlo. No hay una explicación, pero sí creo que es la energía de la gente la que la hace diferente”, planteó.

El productor audiovisual comenzó a trabajar en el 2024 con las redes sociales, y ahí empezó con el proceso creativo de la serie, y obtuvo el empujón final en la última noche del Carnaval 2025. “Creo que lo que vamos a hacer es lograr transmitir todo lo que se genera, el desafío está ahí, en mostrar eso en imágenes. Siempre hice clips pero quería contarlo de otra manera, y el click definitivo ocurrió el año pasado cuando en la última noche Marí Marí dio la vuelta al Corsódromo cantando y yo filmé todo de corrido. En ese momento vi gente que lloraba, que se abrazaba, era como si habían salido campeones del mundo. Ese video fue lo que me confirmó que tenía que hacer la serie, de mostrar eso de otra manera, que la gente pudiera ver porqué se apasionan tanto. Es algo similar a lo que puede generar el fútbol. Y si las personas lo pueden ver, pueden empezar a dimensionarlo”, reveló Matías.

“Todo el tiempo en la serie vamos a tener en cuenta tres cosas: el resultado final que es lo que la gente ve cuando va al Carnaval, el proceso que ocurre hasta llegar a ese momento, que son las tomas de decisiones, las emociones, los desafíos, y después, lo que yo llamo las reglas del juego, para que quienes estén viendo entienda de qué se trata, que sepa lo que está en juego”, sostuvo Matías, que dejó en claro que el objetivo de la serie es que le llegue y la pueda entender todo el mundo: “Hay una voz en off que explica ciertos momentos, pero de una manera muy fácil de entender, que gente de afuera también lo pueda comprender y que lo convenza de venir al Carnaval”.

Sobre las repercusiones que tuvo el capítulo inicial, manifestó que “estoy muy contento porque tenía muchas dudas de si iba a impactar o no. El desafío es que le llegue a los espectadores como me llegó a mí, tanto a la gente carnavalera como a la que le gusta, pero no entiende mucho de qué se trata, que no sabe lo que es una comisión de frente, por ejemplo”.

Para los integrantes de la comparsa también fue algo novedoso:” Al principio hubo dudas porque es algo nuevo. Trabajamos en conjunto, porque hay cámaras, siempre manteniendo la intimidad y el respeto, en muchos momentos donde se siente la presión que es necesaria que la gente la perciba para entender de qué se trata”, contó Matías, que todo el tiempo observa y se maravilla con el mundo carnavalero.

Finalmente, acerca de cómo continuará la serie, adelantó a Ahora ElDía que “vamos a subirla por partes, algunos capítulos duran 5 minutos, otros 10 minutos. Hay algunas partes que tienen que ver con Marí Marí hace 6 meses atrás, y otras que están sucediendo ahora”.