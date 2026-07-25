El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó hace unos días la ordenanza que ratifica el Convenio Específico de Reciprocidad firmado con la Municipalidad de Pueblo General Belgrano. Este acuerdo interjurisdiccional, enmarcado en la Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), establece un esquema de colaboración que genera beneficios operativos y económicos para la ciudad.

La subsecretaria de Ambiente Ivana Zecca dialogó con Cero y Bolazo Stream y resaltó que el convenio le generará un ahorro a Gualeguaychú de aproximadamente $113.200.000: “Se trata de un pedido que inició en 2021, entendiendo que la ciudad cuenta con la estructura necesaria para dar respuesta a la disposición final de la basura. A partir de la creación del Ecoparque, la normativa tenía una restricción para recibir residuos de otras localidades. Esta disposición es anterior a la Ley de Presupuestos Mínimos de Entre Ríos que prioriza la cooperación interregional, sobre todo en la disposición final de los residuos. El Ecoparque tiene la capacidad para recibir y tratar los residuos de Pueblo Belgrano, de ahí, la importancia de la cooperación. Esto va en línea con el objetivo provincial de erradicar los basurales a cielo abierto, que es el método por el que se disponen los residuos en gran parte de Entre Ríos”.

Zecca manifestó que el punto en el que más dificultades tienen las pequeñas localidades para tratar sus desechos es el económico: “No cuentan con los recursos para adquirir maquinaria específica y necesaria para la disposición final adecuada de la basura. Espacios como el Ecoparque necesitan maquinarias específicas para la compactación de residuos, que es de lo más importante para alargar la vida útil del módulo, porque imprimen peso, y permiten que se compacte de manera más adecuada el residuo. Y más allá de generar una mayor disponibilidad de espacio, reduce la contaminación por olores y la cantidad de agua que ingresa al módulo, y por lo tanto, se generan menos líquidos lixiviados”.

Diariamente ingresan al Ecoparque 14 camiones con residuos domiciliarios. A partir del convenio, pasarían a ser 15, ya que uno sería con desechos de Pueblo Belgrano. Zecca aclaró que sólo se recibirán aquellos que “no tienen opción de recuperación en el municipio vecino”.

El convenio establece que, para no afectar la operatividad del Ecoparque, Pueblo Belgrano debe garantizar que los residuos lleguen previamente clasificados (secos/inorgánicos, húmedos/orgánicos y patogénicos domiciliarios) según su propia normativa (Ordenanza Nº 40/2024). Además, establece que debe “participar en proyectos de educación ambiental y economía circular, fomentando la reducción de residuos y la valorización de materiales reciclables” y menciona que Pueblo Belgrano “asume la totalidad del costo de transporte y logística de sus residuos hasta el predio de disposición final”.

En contraprestación por el tratamiento de los desechos, el acuerdo define responsabilidades compartidas para el mantenimiento de áreas críticas: como el Camino a Ñandubaysal, que contempla la recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público y el corte de pasto en las banquinas, desde el inicio del ejido de Gualeguaychú hasta el puesto de Prefectura (Puerto Boca).

También recibirá en un predio de su propiedad (de cinco hectáreas) los residuos de poda generados en zonas como el Parque Unzué y el Camino de la Costa. Así como de la recolección de residuos sólidos urbanos en áreas colindantes con su territorio, como el Loteo Cappelletti y zonas rurales del cuadrante norte. Este intercambio de servicios significará a la ciudad un ahorro de $113.200.000 anuales.

Al igual que se hace en nuestra ciudad, los vecinos de Pueblo Belgrano deberán separar los residuos húmedos y secos, en consonancia con la normativa vigente: “Tienen los mismos criterios de separación que Gualeguaychú y se respetan los mismos días. Trabajamos en una campaña conjunta de concientización para optimizar la separación de residuos”, aseguró Zecca.

La importancia de la separación y otras políticas ambientales

La subsecretaria de Ambiente reconoció que, desde la pandemia, se verifica una disminución importante en la separación de residuos, lo que entorpece la recuperación de ciertos materiales. Aunque contó que “la planta de reciclado pasó de procesar un 3% de lo que se desechaba, a un 15% de los productos que ingresan. Es lo que se puede lograr con la infraestructura que tiene hoy en día el Ecoparque. Se separa y se vende. Eso está instrumentado y es una práctica que se sostiene. Lamentablemente no se puede seguir creciendo en esta cuestión, que tiene un gran beneficio social, ya que trabajan 55 personas en la cooperativa que hace el proceso de separación. Siempre es importante que el ciudadano ayude y acompañe”.

Según datos de la Subsecretaría de Ambiente, desde el 16 de diciembre del 2025 hasta el 13 de febrero del 2026 se recaudó por la venta de materiales recuperados un total de $13.344.969. Y durante la segunda venta del período 2026, se registró una recaudación total de $23.431.280 (desde el 4 de mayo del 2026 hasta el 26 de junio).

“Respecto a lo que es la separación, estamos evaluando otro tipo de tecnología que están orientadas al tratamiento del residuo, pero no específicamente a lo que es la planta de separación. Estamos viendo otro tipo de tecnología que hacen una valorización del residuo, una es a través del biocarbón y la otra, que implica la recuperación energética, es decir producir energía a partir del Ecoparque. Se necesitan más residuos para que sea económicamente viable. Estamos buscando líneas de financiamiento porque la tecnología en nuestro país existe. Sería uno de los objetivos que tenemos. Estaría orientado a compensar los gastos y la posibilidad de reducir el módulo de disposición final. Con este tipo de tecnología se reduciría un 80% de lo que se dispone en ese modulo. Ahí está la ganancia en la implementación de este tipo de proyectos, que a la vez te aportan energía. Hay que evaluar financiamiento para poder adquirir este tipo de tecnología”, expresó Zecca.

Dentro del convenio se menciona el “fortalecimiento del financiamiento ambiental” y expresa que la firma “permitirá gestionar recursos adicionales a través de programas provinciales y nacionales de financiamiento para la gestión de RSU, con la posibilidad de acceder a subsidios y fondos destinados a la mejora y modernización del Ecoparque”.

Cómo funciona el convenio entre los municipios

El convenio se basa en el “Principio de regionalización”, que prioriza soluciones mancomunadas para el tratamiento de residuos entre jurisdicciones vecinas. Gualeguaychú permite que Pueblo Belgrano disponga sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el centro de disposición final (Ecoparque). Para no afectar la operatividad del mismo, Pueblo Belgrano garantiza que los residuos lleguen previamente clasificados. Además, asume la totalidad del costo de transporte y logística de sus residuos hasta el predio de disposición final.

Tareas de Reciprocidad en Servicios Públicos: El acuerdo define responsabilidades compartidas para el mantenimiento de áreas críticas: como el Camino a Ñandubaysal, la gestión de residuos de poda de zonas como el Parque Unzué y el Camino de la Costa, y asume la recolección de RSU en áreas del ejido de Gualeguaychú que son colindantes con su territorio.

Impacto Económico: El proyecto justifica la colaboración mediante el ahorro y la optimización de tiempos: Al delegar el mantenimiento del Camino a Ñandubaysal, Gualeguaychú evita un gasto operativo estimado en $113.200.000,00 anuales. Se determinó técnicamente que el volumen de residuos de Pueblo Belgrano es asimilable sin sobrecargar la infraestructura existente.

Marco Legal y Sustentabilidad: El acuerdo cumple con la Ley Provincial Nº 10.311 de Gestión Integral de RSU y el Decreto Reglamentario Nº 1246/2020. El Artículo 2º del proyecto propuso una excepción al artículo 10º de la Ordenanza Nº 11.844/2013 de Gualeguaychú, que prohibía recibir residuos de otras jurisdicciones en el Ecoparque. Como parte del acuerdo, se asume un compromiso ambiental, que busca fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental mediante la valorización de materiales reciclables.