El tremendo pelotazo que le pegaron a una periodista en la previa de Valencia-Arsenal

¡Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el @valenciacf estaba afinando la puntería para el #ValenciaArsenal que sí ya pintaba a épico, para mi lo empieza a ser. ? ?? Nada que no cure un Ibuprofeno. #ElMédicoYaLeDijoAMiMadreQueTeníaUnaBuenaCabeza pic.twitter.com/ipTrdcIuVO

La española Monica Benavent pudo seguir con la transmisión segundos después, tras recuperarse del dolor que le provocó la pelota Antes del inicio de la semifinal de vuelta de la Europa League entre el Valencia y el Arsenal que clasificó al cuadro inglés a la final del certamen que se disputará el 29 de mayo en Bakú, una periodista sufrió uno de los golpes más dolorosos de su carrera. Monica Benavent se encontraba en el terreno de juego del Mestalla mientras los protagonistas del cotejo calentaban a sus espaldas. Entre los movimientos previos al encuentro, algunos futbolistas practicaron cambios de frente y pases aéreos, pero parece que uno de ellos no tuvo la mejor precisión."Quiere conseguir también el que sería para los Gunners el primer título europeo, la primera Europa League. Y para estar también en la Champions (League), algo que quiere hacer el Valencia tomar esa vía a Champions (League) si no puede ser, pero todavía lo tiene en La Liga, de conseguirlo en esta competición, en la Europa League. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial…", relató la cronista, hasta que un pelotazo en la nuca la interrumpió abruptamente. El golpe provocó que la transmisión continuara en el estudio de televisión algunos segundos, hasta retomar contacto con -la herida- Benavent. Ya más despeinada, la española pudo continuar con su relato y auguró que los próximos balones terminen en el arco del Arsenal y no en su cabeza. Antes de la culminación del partido, la periodista de BeinSports dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el Valencia estaba afinando la puntería para el Valencia-Arsenal que si ya pintaba a épico, para mí lo empieza a ser. Nada que no cure un Ibuprofeno".