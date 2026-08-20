El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro ordenó la realización de allanamientos en el Sanatorio de Los Arcos y la sede de Swiss Medical con el objetivo de esclarecer el presunto análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó el deceso.

Fuentes del caso informaron que los procedimientos se realizarán durante la tarde en la clínica del barrio porteño de Palermo y la prepaga.

Luego de un extenso cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón accedieron al pedido formulado por el fiscal Patricio Ferrari, quien aseguró que "no van a voltear el juicio".

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A la salida de los Tribunales, ubicados en la calle Ituzaingó 340, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto y sostuvo que, para él, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, fallecido el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.

De esta manera, se suspendieron las declaraciones de dos psiquiatras: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.

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Efectivos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense encabezarán los allanamientos en la clínica y la empresa de medicina prepaga.

La controversia en el debate surgió el martes cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi prestó testimonio acerca de la supuesta "enfermedad renal crónica" del astro argentino, descripta en la Junta Médica de 138 páginas.