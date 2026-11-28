Este sábado en Hamburgo el Tribunal Internacional del Mar (Convemar) se expidió ante el reclamo del Gobierno contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto Sea Lion, y rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei.

En esta primera demanda internacional que realizó la Argentina contra el Reino Unido sobre la actividad, el tribunal compuesto por 22 miembros aceptó el argumento británico: que la Argentina no puede pretender el reconocimiento de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.

De esta manera, Convemar no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno, que no podría apelar ya que no hay tribunal de alzada en este caso.

Además, el tribunal rechazó el segundo argumento de la Argentina de considerar las aguas que rodean las islas como una zona de derechos marítimos superpuestos que requeriría acuerdos provisionales entre ambos países.

En paralelo, bajó su pulgar para el tercer argumento: que las históricas resoluciones de la ONU sobre descolonización amplíen la jurisdicción de la Convemar.

Por último, el cuarto punto presentado, que refería a la preservación del medio marino de las áreas afectadas, también fue rechazado.

La Argentina había reclamado que Convemar frene de forma preventiva la explotación petrolera, mientras que el Reino Unido confiaba en que el tribunal se declarara incompetente así el proyecto Sea Lion podía avanzar.

Fuente: La Nación