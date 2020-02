El Tribunal de Penas devolvió tres puntos a Gimnasia de Concepción

A partir de una nueva presentación de documentación por parte de la dirigencia de Gimnasia, el Tribunal de Penas dio por válida la presencia del jugador Retamar entre los titulares en ese partido y resolvió mantener el resultado de 1 a 0 para el Lobo en el choque ante los formoseños.

Entre sus considerandos, el fallo del Tribunal de Penas expresa que “el club Gimnasia y Esgrima presentó el total de la documentación a la Liga de Concepción del Uruguay, y es la Liga la que no envió la documentación completa con el convenio de transferencia otorgado en tiempo y forma, que esta negligencia de la Liga que nos contiene es un error de hecho excusable y que ese error excluye la culpabilidad… la verdad real surge de la documentación que acompañamos en este pedido de reconsideración que por la omisión y negligencia de la Liga de Concepción del Uruguay no fue entregado anteriormente creyendo el club Gimnasia y Esgrima que obraba a derecho porque los diferentes documentos estaban en poder de la Liga … que el jugador Kevin Nicolás Retamar ha sido concedido en préstamo por el club Newell’s Old Boys en favor de nuestra institución y que por lo tanto su inclusión en la lista de buena fe ha sido válida y legítima, operación que se encontraba perfectamente registrada y publicada por el sistema COMET…”.

De esta manera, Gimnasia queda con 14 puntos, cuatro por debajo de Juventud Unida que suma 18, mientras que Sportivo Belgrano de San Francisco suma 19 y San Martín de Formosa cayó a 21 unidades con la quita de los tres puntos que le había dado el Tribunal.

En la fecha que comenzará el sábado, Gimnasia visitará a Boca Unidos en Corrientes el domingo a las 20, mientras que Juventud se medirá el lunes a las 22 ante Güemes en Santiago del Estero, en tanto que Sportivo Belgrano visitará a Chaco For Ever y los formoseños de San Martín tendrán fecha libre.