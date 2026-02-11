Pablo Daniel Laurta vuelve hoy a Entre Ríos. En un operativo coordinado por la Jefatura Departamental de Policía, se confirmó que en la tarde de este miércoles se concretará el traslado a Concordia del detenido.

Según informaron fuentes policiales a Ahora, el imputado está siendo trasladado desde la ciudad de Córdoba por un móvil policial afectado especialmente en comisión de servicio para este fin.

Se estima que el arribo a la ciudad se produzca en la franja horaria de entre las 18 y las 19. Una vez en Concordia, Laurta quedará alojado y a exclusiva disposición del Juzgado N°4, con el objetivo de continuar las diligencias procesales de la causa que se le sigue.

Fuente: Ahora