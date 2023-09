Confirmada la triste noticia de la muerte de Silvina Luna (43), Ángel de Brito habló con profundo dolor de la partida física de la modelo y actriz rosarina en LAM.

En comunicación directa con allegados a Silvina, el conductor reveló el último deseo de la actriz, que será cumplido por su hermano Ezequiel.

“El velatorio va ser muy privado, para muy pocas personas. Lo decidió Ezequiel y sus amigas. Después se la va a enterrar en la Chacarita, en el panteón de actores”, informó Ángel.

“Hoy estuvieron hablando con Alejandra Darín, la presidenta de actores. Ese era el sueño de Silvina, descansar en el panteón de actores. Después el cuerpo va a volver a la morgue judicial para iniciar la autopsia”, agregó.

“A Silvina la van a enterrar en la Chacarita, en el panteón de actores. Ese era el sueño de Silvina, descansar en el panteón de actores”.

Pocos segundos después, De Brito contó que la Justicia modificó el último adiós a Silvina Luna, pensado para el viernes 1 de septiembre.

“Me están diciendo que se suspendió el entierro y el velatorio privado de mañana. Me lo habían contado a la tarde por si quería ir. Va a ir directo a la morgue el cuerpo. Mañana no habrá despedida”, anunció Ángel de Brito.

POR QUÉ SUSPENDIERON EL ÚLTIMO ADIÓS A SILVINA LUNA

El Ministerio Público Fiscal solicitó “de manera urgente” que el cuerpo de la Silvina Luna sea trasladado a la Morgue Judicial para una autopsia.

El objetivo es averiguar si la causa de la muerte de la actriz es producto de la operación que le hizo Aníbal Lotocki en 2010, año en el que la rosarina comenzó a tener delicadas consecuencias en su salud.

El Ministerio Público Fiscal le envió de manera “urgente” a la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal pidiendo que el cuerpo de Silvina sea “preservado” y enviado a la Morgue Judicial.

En el documento, el fiscal Sandro Fabio Abraldes toma conocimiento de la muerte de la modelo por lo que considera “de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial, en miras a una inminente autopsia del cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”.

“El resultado muerte provocado, importa una ‘situación nueva’ en la sustanciación de este proceso penal que amerita el aseguramiento de los presupuestos de realización de dicha práctica, en procura de la máxima consolidación de la teoría del caso”, continúa el texto.

Así las cosas, Abraldes solicitó a los camaristas que “ordenen a las autoridades del Hospital Italiano de Buenos Aires que de inmediato arbitren los medios necesarios para la adecuada conservación del cuerpo” de Silvina Luna.

En otras instrucciones, el fiscal pide que “dispongan que el cadáver de Silvina Luna quede en depósito de la Morgue Judicial con adecuada conservación en frío para su posterior autopsia y demás exámenes periciales que se solicitarán en las próximas horas, con adecuado control de todas las partes de este proceso penal”, por lo que esto suspende por tiempo indeterminado el velatorio y posterior entierro de la modelo en el Panteón de actores, como ella había dispuesto en caso de que ocurra lo peor.