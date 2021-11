El kinesiólogo oriundo de nuestra ciudad, Jorge Murua, trabaja desde hace varios años en Gimnasia de La Plata y tuvo la posibilidad de tratar cara a cara con el mejor futbolista de todos los tiempos.

"Yo siempre digo que no era fácil ser Maradona, a nosotros nos cambió la vida sólo con estar al lado de él, todos los días eran vertiginosos, siempre había cosas nuevas y gente en el club, viajar con el era una experiencia increíble, llegar en el micro directo a los aviones y después llegar a los hoteles con 500 o 600 personas en la puerta, ver gente llorar cuando lo veía... si yo viví eso con el en un tiempo muy corto imagínense lo que fue la vida de Maradona, por eso uno a veces se enoja cuando se lo juzga, había que estar en sus pantalones", expresó el gualeguaychuense en ElDía desde Cero (FM 104.1), recordando a Maradona a un año de su muerte.

Acerca de cómo fueron los últimos días de Diego con vida, Murua reveló que "el tipo más conocido, querido e idolatrado del país estaba solo, lo dijo el mismo en un reportaje acá después de un partido, ahora se van todos a festejar y yo me voy a comer una milanesita en mi casa, solo", recordó.

"Creo también que es un poco el destino que el forjó en su vida y son cosas personales, imagino que tampoco habrá sido fácil para su familia estar con él y compartir toda esta vida que hablábamos recién", esbozó.

Además, el kinesiólogo aseguró que "a Maradona nadie le dijo que no en su vida, y había gente que llegaba un día y le decía qué querés, una camioneta o un auto, y le regalaron un BMW. Entonces esta cosa de estar rodeado permanentemente y después cuando se apaga la luz estar solito, sin familia y sin afectos... yo creo que un poco eso fue lo que terminó con la vida de Diego", opinó.

"Yo tenía ganas de llevarlo a mi casa, de mimarlo, de darle afecto, necesitaba tranquilidad y que lo acompañen", acotó Murua.

El polémico homenaje de la AFA

Una de las últimas imágenes de la vida de Maradona fue aquel forzado reconocimiento en su cumpleaños número 60. "Yo estaba en la cancha, Maradona llega a una carpa que habían armado por el tema del protocolo Covid, me acerco a saludarlo mientras los jugadores estaban haciendo la entrada en calor, y después de eso él se levantó, habló con los muchachos, hizo una pequeña arenga, pidió disculpas por no poder estar en la pandemia y prometió que él iba a seguir y a estar bien, y después lo metieron adentro de la cancha y pasó lo que se vio por televisión, él no quería entrar", rememoró Murua.

"Después se sienta en el sillón, se levanta y empieza a caminar, le pregunté que necesitaba y no le entendí, por lo que llamé al médico para que se fije a ver que le pasaba, y ahí Diego se fue de la cancha", contó el kinesiólogo.

"No había necesidad de exponerlo así", aseguró, y agregó que "vaya a saber uno los compromisos que había detrás de esa presencia de Maradona en la cancha".

Los recuerdos con el 10 y lo difícil de asimilar su fallecimiento

"Me acuerdo el día de la presentación, que estábamos todos en el vestuario y entra Diego, que en ese momento venía de estar guardado, estaba como lento y avejentado, pero nos habló y nos saludó a uno por uno, eso muestra a las claras lo que era, lo que amaba el fútbol, a su entorno y a los jugadores. Luego Diego fue mejorando, tenía unos días espectaculares de lucidez, pero creo que la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso de sus problemas de salud", comentó el gualeguaychuense.

"Es increíble que no esté Diego con nosotros, después de haber convivido no mucho tiempo con el, pero fue un momento muy importante para el club y para todos nosotros, haber tenido la posibilidad histórica de compartir, de haber tenido una relación fluída con él", sintió.

Además, agregó que "hoy todavía no lo podemos creer, estamos esperando que un día aparezca acá por Estancia donde entrenábamos... uno pensaba que era inmortal".

Finalmente, concluyó: "Pasado el tiempo quedará la leyenda del más grande de todos los tiempos, lo que lo amamos, quedará esa frase que dice no importa lo que hizo Maradona con su vida, sino lo que hizo con la mía".