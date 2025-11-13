Una noche especial se vivió en el Estadio Municipal. La familia Keller, los hinchas de Independiente y el propio Luis fueron protagonistas de un cierre de ciclo inolvidable. A los 42 años, el histórico marcador de punta colgó los botines tras 15 temporadas en la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.

Luis Keller vistió solo dos camisetas en su carrera. Se formó en Defensores del Oeste, el club del barrio 338, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Luego de varios años en el ámbito amateur, un llamado de Independiente —cuando tenía 27— le permitió iniciar su etapa más significativa como jugador de la Liga Departamental.

Con el “Rojo” fue campeón de la Copa Gualeguaychú 2017 y formó parte de los últimos dos ascensos a Primera A (2015 y 2023). También integró el plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura 2019 con Defensores.

En su último partido, Luis compartió cancha con su hijo Nacho, que hizó su debut en Primera División.

La noche del 12 de noviembre quedará grabada en su memoria: el partido que marcó su despedida coincidió con el debut en Primera División de su hijo Ignacio, de 17 años. Padre e hijo compartieron la titularidad y escribieron una página única en la historia del club y del fútbol local.

Lluvia de goles en el Estadio Municipal

En los 90 minutos de acción, La Vencedora e Independiente se despidieron del torneo con un vibrante empate 3 a 3. Silvio Reynoso y Roberto Parada —autor de un doblete— marcaron para el conjunto local, mientras que Gonzalo Rodríguez, Marco Guilletti y Juan Francisco Pereyra convirtieron los tantos del Rojo.

Fotos: Narella Irazu/ @fotosnare.