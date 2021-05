El uso de VPN está aumentando debido a la pandemia

Mucha gente ha oído hablar de ella, pero nunca saben realmente la respuesta exacta a la pregunta: ¿qué es una VPN? VPN significa "Red Privada Virtual". Esto describe la posibilidad de establecer una conexión de red protegida cuando se utilizan redes públicas. Las VPN cifran su tráfico de Internet y ocultan su identidad en línea. Esto hace que sea más difícil para terceros rastrear sus actividades en línea y robar sus datos. El cifrado que gestiona una VPN se realiza en tiempo real.

¿Cómo funciona una VPN?

Una VPN oculta su dirección IP al permitir que la red la redirija a través de un servidor remoto especialmente configurado y administrado por un servicio de VPN. Esto significa que cuando navega en línea con una VPN, el servidor VPN se convierte en la fuente de sus datos. Esto también significa que su proveedor de servicios de Internet (ISP) y otros terceros no pueden ver qué sitios web visita o qué información envía y recibe en línea. Una VPN funciona como un filtro que convierte todos tus datos en "basura". Incluso, si alguien tuviera en sus manos sus datos, sería inútil.

¿Por qué cada vez más personas utilizan una VPN?

La exclusión social para combatir las consecuencias de la pandemia, ha demostrado tener graves consecuencias para las prácticas laborales. Aunque existen varias soluciones para esto, una VPN es una herramienta útil para los trabajadores de oficinas. El trabajo remoto tiene de muchas maneras un riesgo de seguridad, entre otras cosas porque abre nuevas vías para que los ciberdelincuentes ataquen. Por ejemplo, los piratas informáticos pueden interceptar conexiones no cifradas. Por lo tanto, las contraseñas se pueden robar y utilizar, y también se pueden robar datos confidenciales. Con una conexión a la red de su empleador protegida por una VPN, puede trabajar tranquilamente. Las conexiones cifradas no se pueden robar. Sus contraseñas con una VPN permanecerán seguras e idealmente, su empleador será quien proporcione esta VPN. Si no se proporciona una VPN, comuníquese con sus colegas de IT. Si bien es posible que lo rechacen, esto seguramente sería algo irreflexivo o por falta de conocimiento sobre la gran utilidad de una VPN.

¿Es usted asistente virtual o trabaja de manera independiente? Quizás hay un portal de colaboración que usted utiliza. Por lo tanto, sus archivos vitales pueden almacenarse en “cloud”. O tal vez le preocupa la seguridad de las llamadas VOIP. Aun así, puede usar una VPN aquí. Simplemente suscríbase a un servicio de VPN superior.

¡Las VPN domésticas son más baratas que los desplazamientos diarios!

Deje de desplazarse, trabaje desde casa a través de una VPN. Increíblemente, quedarse en casa y usar una VPN o la mejor VPN para conectarse a su red corporativa es más económico que desplazarse. No importa si es una emergencia o si hay alguna otra razón para trabajar en casa durante mucho tiempo. Incluso si considera los costos de la electricidad y el plan de VPN, sigue siendo más barato. Y si su departamento de IT ha configurado una VPN desde su computadora directamente a su lugar de trabajo, eso es aún mejor.

¿Es una buena idea una VPN gratuita?

A medida que el mercado de VPN crece para satisfacer la demanda, ahora hay miles de VPN gratuitas que prometen mantenerlo seguro en línea sin costo adicional. Suena bien, ¿verdad? Bueno, no es así. Las VPN son costosas y tienen un software complicado que requiere de una gran inversión para su mantenimiento. Además, deben poder permanecer al día con el mundo en constante cambio sobre la privacidad en Internet. Entonces, ¿cómo podría una VPN completamente gratuita brindarle ese tipo de servicio? Los proveedores de VPN gratuitos deben cubrir los costos y obtener ganancias, por lo cual monetizan a sus clientes con la ayuda de herramientas y trucos ocultos. Estas tácticas no solo son peligrosas e injustas, sino que también traicionan por completo los principios de las VPN.

Como verá, usar una VPN gratuita puede hacer que usted esté menos seguro en línea, le costará más de lo que piensa y podría arruinar toda su experiencia en Internet. Por lo general, con una VPN gratuita, la conexión es más lenta y el proveedor suele vender sus datos a terceros. Por lo tanto, no se recomienda.