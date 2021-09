El varisquismo se ve en noviembre, captando el voto de Galimberti

Esos son los movimientos de piezas que planea el varisquismo en este proceso electoral, bien atípico para el sector, con Lucía Varisco al frente de la boleta y yendo por fuera de la interna de la Unión Cívica Radical en Juntos por Entre Ríos.

“Algunas encuestas que nos han pasado nos dicen que ya estamos en noviembre; que la cosa sigue creciendo”, planteó Humberto Varisco el escenario ante la consulta de Página Política.

La hija del exintendente, Sergio Varisco, fallecido en mayo, encabeza la boleta del Partido Fe. Lucía porta el apellido aunque el varisquismo, como tal, ha sufrido una dispersión que exhibe a dos “mano derecha” de las intendencias radicales, con los pies adentro de Juntos por Entre Ríos: 1) Carlos González, que es precandidato con una lista que no hizo campaña pero está presentada; 2) Roberto Sabbioni, que apoya la nómina de Frigerio.

“Llevamos apenas 45 días de campaña. Es muy poco para lo que nosotros estamos acostumbrados. En un principio, apostamos a reagrupar la tropa todo lo que se pudo: buscar el voto histórico del partido, casa por casa; ir a buscar agrupaciones peronistas que alguna vez nos apoyaron; vecinalistas y funciona más que nada la memoria que se tiene del apellido”, aseguró Humberto Varisco que contó que la candidata hizo dos recorridas importantes por la provincia, una al arranque, otra ahora ya sobre la veda.

“Estuvimos en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, Concordia; antes en Gualeguay, San Salvador, Nogoyá. Y… nos está faltando entre media y cuarta provincia. Más no se pudo”, dijo.

El voto radical

El espacio de Varisco entiende que tendrá un crecimiento de votos entre las PASO y la general. Depende de eso, en buena medida, el resultado de la lista 502-B que encabeza Galimberti en la interna de JxER.

“Les falta en Paraná. Pero a través de algunos muchachos han logrado una gran inserción”, dijo Varisco midiendo el terreno y agrega: “Ojalá les vaya bien. Si les va bien les va a ir bien al radicalismo. Se equivocaron desde mi punto de vista pero sabemos de la honestidad intelectual de lo que están haciendo y son buena gente”, dijo dando señales a futuro.

Distintos escenarios son los que se abren, para el varisquismo, a partir del domingo. “Si entra o no Galimberti por la minoría. Si no saca minoría, hay que ver cuál va a ser el comportamiento de sus votantes”, trazó. “Nosotros vamos a continuar con nuestra prédica. Y creemos que vamos a crecer más porque hay un voto bronca, un voto castigo hacia el peronismo y muchos no ven a Frigerio como alternativa”, apostó Humberto Varisco.

“Frigerio llega a la provincia no ha dicho nada de lo que significa el gobierno provincial de Gustavo Bordet, ni el gobierno de (Enrique) Cresto en Concordia. Y acá hay un voto bronca, votos peronistas, votos radicales, que veremos cómo se canalizan”, dijo.

“Galimberti se merece la minoría”, dijo el dirigente y suena contradictorio. “Han trabajado duro y parejo. Tengo el mayor de los respetos”, agregó y planteó su opción: “Si no llegaran a entrar, a nosotros se nos va a hacer un poquito más fácil. Nuestra lista va a ser la opción de muchos votos radicales que no los va a captar Frigerio”, especuló.

Fuente: Página Política